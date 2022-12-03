Мир 03 декабря 2022, 22:33 Зеленский назвал «несерьезным» потолок цен на российскую нефть Президент Украины Зеленский назвал «несерьезным» потолок цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на соглашение стран Евросоюза по установлению потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. По его мнению, это «несерьезная» мера. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна… Это слабая позиция», — отметил президент.

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По словам Зеленского, западные страны должны «энергетически разоружить» Россию. С начала спецоперации ВС РФ на Украине Запад ввел новые антироссийские санкции, а также пытается сократить нефтегазовые доходы.

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После диверсий на газопроводе «Северный поток — 2» у Европы не осталось выбора, как покупать сжиженный природный газ по завышенным ценам у Норвегии и США. При этом высокая стоимость энергоресурсов отразилась на экономике еврозоны, это также повлияло на уровень жизни в этих государствах.

Ранее сообщалось, что обедневшие жители Великобритании вынуждены питаться кормом для животных, поскольку из-за высоких цен на отопление не могут позволить купить обычную еду.