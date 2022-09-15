Россия сочла безнравственным отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II | 360°

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Россия сочла безнравственным отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II

Захарова сочла кощунством перед памятью Елизаветы II отказ пригласить Россию на похороны

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Объявленный посольству России в Великобритании отказ в приглашении на похороны королевы Елизаветы II — это безнравственная попытка использовать национальную трагедию в сведении счетов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что в качестве предлога для такого решения власти Великобритании назвали специальную военную операцию.

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«Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками — Бандерой и Шухевичем», — написала Захарова.

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Представитель МИД отметила, что образ королевы Елизаветы II, которая за все годы своего правления не вмешивалась в политику, не стал препятствием для властей Великобритании решать собственные конъюнктурные задачи.

«Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой», — говорится в сообщении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин не планировал присутствовать на похоронах Елизаветы II. Он ограничился только выражением соболезнований британской королевской семье.

Елизавета II умерла 8 сентября. Королем Великобритании стал 73-летний сын королевы Чарльз, который взял имя Карл III. До понедельника в Лондоне проходит церемония прощания с ушедшей из жизни Елизаветой II, которая провела на троне 70 лет.

Мария Захарова

Умерла Елизавета II

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