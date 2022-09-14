Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II - Песков | 360°

Мир 14 сентября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II - Песков Песков: Президент Путин изначально не планировал поездку на похороны Елизаветы II РИА Новости

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин не собирался посещать похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста о том, получил ли Кремль приглашение на прощальную церемонию. Об этом написал ТАСС.

Он напомнил, что Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II, направив телеграмму.

Реклама

«Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», — сказал Песков.

Реклама

Во вторник стало известно, что Великобритания не пригласила на похороны королевы делегации из России и Белоруссии.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Церемония похорон королевы состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября.

0 1 0 0 0 0