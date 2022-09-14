Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II - Песков | 360°

Все новости

Мир

14 сентября 2022, 15:09

Хранилища газа в ЕС могут скоро опустеть. Экономия на топливе не поможет Европе

Подмосковье

14 сентября 2022, 15:06

Стелы «Населенный пункт воинской доблести» установят в трех селах в Волоколамске

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 15:01

Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с допандемийным периодом

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:51

Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Истры не попасть в черный список

Мир

14 сентября 2022, 14:49

Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II - Песков

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:46

Врачи МОНИКИ спасли мужчину с риском повторного инфаркта

Мир

14 сентября 2022, 14:43

«Отправьте счета в Москву». Глава Еврокомиссии ответила на критику депутата о росте цен

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:38

Участники «Активного долголетия» обсудили с ветеринарами здоровье домашних животных

Деньги

14 сентября 2022, 14:36

Правительство Индии скептически отнеслось к установке лимита цен на российскую нефть

Мир

14 сентября 2022, 14:49

Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II - Песков

Песков: Президент Путин изначально не планировал поездку на похороны Елизаветы II

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин не собирался посещать похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста о том, получил ли Кремль приглашение на прощальную церемонию. Об этом написал ТАСС.

Он напомнил, что Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II, направив телеграмму.

Реклама

«Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», — сказал Песков.

Реклама

Во вторник стало известно, что Великобритания не пригласила на похороны королевы делегации из России и Белоруссии.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Церемония похорон королевы состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября.

Королевская семья Британии

Владимир Путин

0

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама