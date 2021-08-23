Россия решила не торопиться с признанием новых властей Афганистана

Россия не будет торопиться с исключением движения «Талибан»* из своего списка террористических организаций и с признанием новых властей Афганистана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Он напомнил, что пока движение «Талибан»* заявило о завершении боевых действий, об амнистии правительственным чиновникам и гражданам ИРА, обслуживавшим контингенты США и НАТО. Талибы обещали также соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы и приступили к наведению общественного порядка.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, что решение о выходе военных США из Афганистана стало результатом «подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны». По его мнению, Россия, Китай и Иран могут воспользоваться ситуацией.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.