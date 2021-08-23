Тони Блэр раскритиковал решение о выводе американских войск из Афганистана

Решение о выходе военных США из Афганистана стало результатом «подчинения идиотскому девизу о необходимости закончить вечные войны», заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. По его мнению, Россия, Китай и Иран могут воспользоваться ситуацией.

Великобритания, как подчеркнул Блэр в статье, опубликованной накануне, обязана сохранять присутствие в Афганистане до тех пор, пока не будут эвакуированы все, кому это необходимо. По мнению экс-премьера, помощь должны получить афганцы, которые помогали в противостоянии талибам*, сообщил «Интерфакс».

Блэр при этом подчеркнул, что Афганистан во многом зависит от помощи США, Японии, Великобритании и других государств. Местное население, средний возраст которого 18 лет, по словам политика, видело свободу и безропотно подчиняться новой власти не станет.

Западу необходимо продумать меры и санкции, чтобы «Талибан»* понимал ответственность за свои действия у власти, добавил Блэр.

Конфликт между бойцами афганского сопротивления и «Талибаном»* набирает обороты. Талибы* заявили, что направили сотни боевиков в провинцию Панджшер для взятия территории под свой контроль. Лидеры радикального движения в воскресенье, 22 августа, выдвинули ультиматум главе боевых подразделений сопротивления Ахмаду Масуду. Ему предложили сдаться в течение четырех часов. В ответ лидер сопротивления пригрозил талибам* жестким отпором.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.