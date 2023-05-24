24 мая 2023, 13:02
Россия решила денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
Путин поручил рассмотреть денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
Парламент России рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом указал в своем распоряжении президент России Владимир Путин. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации
Распоряжением заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назначен официальным представителем президента при рассмотрении Совфедом вопроса о денонсации договора.
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В феврале Верховная рада Украины денонсировала все документы о сотрудничестве с Россией в Азовском море.
Россия и Украина подписали договор в Керчи в конце декабря 2003 года. В нем отметили необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.
В середина мая Азовское море разминировали и начали использовать для сообщения с новыми регионами России.
Владимир Путин
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