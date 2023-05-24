Важное 24 мая 2023, 13:02 Россия решила денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе Путин поручил рассмотреть денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря РИА «Новости»

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Парламент России рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом указал в своем распоряжении президент России Владимир Путин. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации

Распоряжением заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назначен официальным представителем президента при рассмотрении Совфедом вопроса о денонсации договора.

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В феврале Верховная рада Украины денонсировала все документы о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Россия и Украина подписали договор в Керчи в конце декабря 2003 года. В нем отметили необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

В середина мая Азовское море разминировали и начали использовать для сообщения с новыми регионами России.