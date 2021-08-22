Россия лучше других стран пережила пандемию SARS-CoV-2. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано „Единой Россией“ за последнее время, — сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективно и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент подчеркнул, что уровень российской экономики восстановили почти до докризисного уровня. Путин напомнил, что во время пандемии жители России столкнулись с потерей рабочих мест, ростом инфляции и сокращением доходов.

По словам главы Российского государства, в стране появилась хорошая база для решения задач, которые возникают в последнее время.

За сутки медики выявили 20 564 новых случая ковида в 85 регионах страны. За всем время пандемии врачи зафиксировали 6 747 087 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 176 044 человека.