Более 20 тысяч новых случаев коронавируса снова выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 20 564 случая коронавируса в 85 регионах страны. Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, сообщили в оперштабе.

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1661 случай коронавируса, в Санкт-Петербурге — 1481. В Подмосковье — 1184 заражения.

В оперштабе отметили, что 7,6% заболевших, выявленных по всей стране, не имели клинических проявлений болезни. Также было зафиксировано 762 летальных исхода, полностью выздоровели 15 414 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировали 6 747 087 случаев коронавируса. За весь период 176 044 пациента скончались, полностью поправились 6 019 466 человек.

Резкий подъем заболеваемости ковидом произошел в начале июня. На фоне этого ряд регионов ввел обязательную вакцинацию части населения. Речь шла о людях, работающих в сфере здравоохранения, транспорта, общепита, услуг.

По мнению специалистов, четвертая волна коронавируса может накрыть Россию в октябре. Такое мнение, в частности, выразил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.