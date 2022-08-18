Россия не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая». Позиция страны остается неизменной, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

По словам Ильичева, действия США в ситуации с Тайванем могут привести к подрыву региональной и международной стабильности. Они говорят о том, что американские власти не хотят принять свою утрату монопольного права на управление миром.

«Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа „одного Китая“, в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», — сказал директор департамента в разговоре с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что США продолжают придерживаться заведомо провальной стратегии на сдерживание стран. Речь идет о государствах, которые проводят независимую политику и выступают за построение поистине справедливого миропорядка.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Власти Китая сразу же развернули масштабные учения в Тайваньском проливе.