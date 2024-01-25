Власть 25 января 2024, 20:41 Россия призвала ОБСЕ осудить теракт Украины с атакой на Ил-76 Постпред Лукашевич: РФ призвала ОБСЕ осудить теракты с Ил-76 и обстрелом Донецка vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

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Россия призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить террористические акты Украины: сбитый под Белгородом Ил-76 и обстрел рынка в Донецке. Об этом журналистам рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, его слова привело РИА «Новости».

«Россия уже призвала. <…> И не один раз. И вчерашний теракт. И предыдущий — жуткий террористический акт против рынка и мирных людей на Донбассе», — заявил Лукашевич.

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Подобные призывы были также после предыдущих терактов. Каждое выступление России на площадке ОБСЕ «пестрит фактурой», подчеркнул дипломат и добавил, что никто не принимает ее во внимание, так как считают это пропагандой.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после крушения Ил-76 в Белгородской области. Криминалисты, следователи и эксперты провели осмотр места происшествия и обнаружили бортовые самописцы, их отправили на расшифровку.