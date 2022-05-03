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    03 мая 2022, 13:28

    Россия примет экономические меры против недружественных стран

    Анна Усачева

    Россия введет экономические санкции против недружественных стран. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    Россия примет экономические меры против недружественных стран

    Документ описывает ответные экономические меры. Их предусмотрительно подготовили российские власти в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.

    Например, согласно документу, российские бизнесмены не смогут заключать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юрлицами, подпавшими под ответные санкции со стороны РФ. Также он запрещает вывоз сырья и продукции в пользу лиц, находящихся под ограничениями. В течение 10 дней правительство определит, какие западные граждане подпадут под санкции РФ.

    Западные страны уже ввели несколько пакетов антироссийских санкций. С их помощью европейские и американские политики выражают несогласие с задачами и причинами спецоперации РФ на Украине. Однако все чаще представители Запада говорят о том, что цель этих санкций — «задушить» российскую экономику и развалить страну в целом.

    Принятые против РФ меры уже бьют по жителям западных стран. Например, англичанам приходится экономить на топливе и еде.