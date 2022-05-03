Россия примет экономические меры против недружественных стран

Россия введет экономические санкции против недружественных стран. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ описывает ответные экономические меры. Их предусмотрительно подготовили российские власти в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.

Например, согласно документу, российские бизнесмены не смогут заключать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юрлицами, подпавшими под ответные санкции со стороны РФ. Также он запрещает вывоз сырья и продукции в пользу лиц, находящихся под ограничениями. В течение 10 дней правительство определит, какие западные граждане подпадут под санкции РФ.

Западные страны уже ввели несколько пакетов антироссийских санкций. С их помощью европейские и американские политики выражают несогласие с задачами и причинами спецоперации РФ на Украине. Однако все чаще представители Запада говорят о том, что цель этих санкций — «задушить» российскую экономику и развалить страну в целом.

Принятые против РФ меры уже бьют по жителям западных стран. Например, англичанам приходится экономить на топливе и еде.