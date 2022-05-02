Жители Великобритании столкнулись с массой проблем из-за быстро растущих цен на топливо. Высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года, сообщило издание The New York Times.

За последние 30 лет потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми темпами, указано в статье. Резкий скачок стоимости жизни в первую очередь волнует пожилых людей, а также людей с ограниченными доходами.

Для экономии денег британцам приходится урезать свои расходы, пересматривать семейные бюджеты, и даже отказываясь от дорогих продуктов питания. Некоторые жители Великобритании, в крайних случаях, даже отключаю газ и электричество, отмечено в материале. Об этом, как указано, сообщают представители правозащитных организаций.

Вводимые Западом санкции против России в результате обернулись против Европы. Нехватка российского газа заставила европейские страны искать другие источники энергии. Так Евросоюз, активно продвигавший идею заботы о природе, вернулся у углю — крайне вредному для планеты. Ведь активно разрабатывающаяся европейцами «зеленая» энергетика оказалась слишком дорогой в кризисной ситуации.