Россия потребует от США объяснений по поводу данных о причастности инвестфонда сына президента США Джо Байдена Хантера к финансированию биолабораторий на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Специалисты из Министерства обороны РФ продолжают изучать информацию о деятельности биолабораторий США на Украине, которая попала к российским военным.

«Это очень чувствительная информация — и для нас, и для всего мира. Конечно, и мы будем требовать объяснений», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что объяснений по этому поводу уже потребовал и Китай.

Песков указал, что американские власти пытаются отвести внимание от этого своими заявлениями о якобы существующей угрозе применения Россией химического оружия. Но всех в мире сейчас волнует, чем именно занимались американцы в лабораториях на Украине и к чему могли привести все эти эксперименты.

Минобороны РФ ранее показало на схеме, как финансировались лаборатории США на Украине. В программы по разработке биологического и химического оружия на территории Незалежной вложился и инвестиционный фонд Хантера Байдена Rosemont Seneca.