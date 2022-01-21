Россия потребовала от НАТО вывести силы из Болгарии и Румынии в рамках гарантий по безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии. Ведь они присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — сказано в ответах министерства на поступившие к ежегодной пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова вопросы.

В МИД РФ подчеркнули, что эта инициатива сформирована четко и не допускает двояких толкований. Также в министерстве заявили, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять Финляндию и Швецию в альянс являются попыткой бесцеремонного давления на политику этих двух стран.

В пятницу, 21 января, должна состояться встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. На повестке дня, в частности, будет стоять вопрос о гарантиях безопасности. Лавров уже прилетел в Женеву.