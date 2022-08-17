России необходимо уважение и признание своих национальных интересов со стороны США. Без американского напитка Coca-Cola страна проживет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что Россия требует от американских партнеров не так много.

«Нам нужно признание наших национальных интересов, уважение и готовность вести с нами диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Бегать ни за кем не будем. Проживем без Coca-Cola, у нас напитки гораздо вкуснее», — заявил Антонов.

При этом посол добавил, что пока о разрешении политического противостояния между Россией и США говорить рано. По его мнению, ситуация близка к критической, потому что оказалось разрушено все, что создавалось за последние годы.

«Казалось, еще два года тому назад мы говорили о сложных отношениях, когда у нас здесь была администрация Трампа, выгоняли российских дипломатов, отбирали собственность. Но сегодня она просто беспрецедентная», — подчеркнул дипломат.



Антонов пояснил, что диалог между странами парализован, а контакты носят только единичный характер. В результате страдают сферы взаимного интереса двух держав. По его словам взаимодействие сохранилось только в области нераспространения оружия массового поражения, работы по прекращению конфликта в Сирии и работе в космосе.



«К сожалению, это все, что я могу назвать на сегодняшний день», — добавил посол

Ранее Антонов заявил, что посольство России в США направило в Белый дом и Госдепартамент требование о выдаче виз главе МИД Сергею Лаврову и другим участникам делегации для участия в Генеральной ассамблее ООН. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке и США обязаны соблюдать взятые на себя обязательства к странам — участницам.