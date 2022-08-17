Россия потребовала от США выдать визу Лаврову для участия в Генассамблее ООН

Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием предоставить визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и другим участникам делегации для участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава диппредставительства Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что представители многих стран ждут участия Лаврова в мероприятиях Генеральной ассамблеи.

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием соблюдения обязательств страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и потребовало выдать визы министру и всем представителям российской делегации», — сказал Антонов.

Посол добавил, что в ближайший четверг намерен посетить внешнеполитическое ведомство США и снова поднять вопрос о визах.

Ранее МИД России выпустил заявление, в котором призвал США не мешать прилету в Нью-Йорк главы ведомства Сергея Лаврова и сопровождающих его лиц для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В ведомстве напомнили, что воздушное пространство между странами все еще закрыто, поэтому все вопросы о полете министра и участников делегации нужно согласовать по двусторонним каналам.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября.