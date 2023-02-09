Власть 09 февраля 2023, 21:34 Россия поддержит продолжение работы по созданию зоны безопасности на ЗАЭС Гендиректор Росатома Лихачев и глава МАГАТЭ Гросси договорились поддерживать контакты РИА «Новости»

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Россия поддерживает продолжение работы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на переговорах с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве, сообщила пресс-служба госкорпорации.

В ведомстве уточнили, что на встрече Лихачев рассказал Гросси, какие шаги делает в этом направлении российская сторона, а также о мерах, которые приняли для создания комфортных условий для работников предприятия. Гросси же доложил о продвижении своей инициативы по созданию зоны защиты ядерной безопасности на ЗАЭС.

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«Кроме того затрагивались вопросы текущего и перспективного взаимодействия России и МАГАТЭ на других направлениях. Стороны подтвердили договоренность о продолжении контактов», — говорится в сообщении Росатома.

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Ранее глава МАГАТЭ заявил, что для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС требуются «решительные усилия всех сторон». По его словам, прогресс в переговорах есть, но он невелик, а внедрить такую зону нужно как можно скорее.