Общество 06 февраля 2023, 11:59 Глава МАГАТЭ приедет в Москву на этой неделе — Рябков Замглавы МИД Рябков: гендиректор МАГАТЭ Гросси приедет в Москву до 13 февраля Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Москву на этой неделе для обсуждения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом журналистам рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«[Визит] в процессе завершения согласования, но то, что это будет на этой неделе, я могу подтвердить», — процитировал замминистра ТАСС.

Реклама

Рябков уточнил, что график визита пока не сформировали до конца, но «все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится». Российская сторона надеется на «глубокий и профессиональный разговор». Замглавы МИД назвал вопрос формирования зоны безопасности вокруг ЗАЭС «ключевым».

Реклама

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на то, что Украина не реагирует на предложения Гросси по созданию такой зоны безопасности. При этом гендиректор МАГАТЭ отметил, что для ее появления нужны «решительные усилия» всех сторон.