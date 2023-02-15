Власть 15 февраля 2023, 13:16 МИД раскрыл детали новой концепции внешней политики России Глава МИД Лавров: новая концепция внешней политики России обозначит конец монополии Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обновленная внешнеполитическая концепция России обозначит необходимость прекратить доминирование Запада в международной жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на правительственном часе в Госдуме.

«В новой концепции внешней политики РФ речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни», — отметил Лавров.

Реклама

По его словам, эти границы должны впредь определяться не в эгоистических интересах отдельных стран, а на справедливо универсальной основе баланса интересов.

Реклама

Он напомнил, что именно этого требует Устав ООН, который закрепил принцип суверенного равенства всех государств.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что стране пытаются помешать, сорвать ее развитие под лозунгами деколонизации.

Лавров указал, что попытки Запада изолировать Россию ни к чему не привели.