Россия передала Украине документ с четкими формулировками по урегулированию ситуации

Россия подготовила и передала украинским властям проект документа об урегулировании ситуации на Украине. Сейчас российская сторона ждет ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Украина отходит от ранее данных согласований, постоянно меняет свои заявления. Представитель Кремля отметил, что это может негативно сказаться на результатах переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не доверяет украинским переговорщикам. Она отметила, что не стоит оценивать переговоры как ноту международного права.

«Здесь уже не то что доверяй и проверяй, а просто проверяй, потому что доверия к этим людям, конечно, давно уже нет. Основная ситуация развивается на земле», — сообщила она.

Захарова напомнила, что переговоры инициировала Украина, Россия в этом не отказала. Однако то, что происходило далее, она назвала цирком.