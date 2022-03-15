Россия передала Генсеку Совета Европы письмо о выходе из организации

Россия начала процедуры выхода из состава Совета Европы. Письмо об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил Генеральному секретарю организации. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Петр Толстой.

Он подчеркнул, что ответственность за это решение полностью лежит на странах НАТО, которые вместо защиты использовали права человека для нападок на Россию и реализации собственных интересов.

«В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию», — добавил депутат.

Толстой отметил, что решение о выходе из состава Совета Европы Россия приняла по собственной воле, взвесив все последствия.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что после выхода из Совета Европы Россия вынуждена денонсировать все обязательства, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Депутат подчеркнул, что опасаться этого не стоит, так как все права россиян сохранятся. Слуцкий добавил, что депутаты Госдумы готовы рассмотреть законопроект о денонсации Европейской конвенции сразу после ее внесение на рассмотрение.

На минувшей неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прекращает участвовать в заседаниях Совета Европы. Она пояснила, что это связано с тем, что большую часть постов в Комитете организации занимают представители стран ЕС и НАТО, что приводит к предвзятому отношению к предложениям России.