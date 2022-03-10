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    10 марта 2022, 10:14

    Россия отказалась участвовать в заседаниях Совета Европы

    МИД РФ отказался участвовать в дальнейших заседаниях Совета Европы

    Анастасия Ектова

    Россия приняла решение прекратить участвовать в заседаниях Совета Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Россия отказалась участвовать в заседаниях Совета Европы

    По ее словам, недружественные России государства ЕС и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ). Они продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

    «Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения „порядка, основанного на правилах“ на замену попираемого США и их сателлитами международного права», — сказано в сообщении.

    В связи с этим МИД РФ принял решение прекратить участие в дальнейшей работе площадки ЕС. Захарова добавила, что со временем она превратилась в «площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании».