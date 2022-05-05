Россия ответит на агрессию США против делегаций РФ в ООН

Агрессивные действия США в отношении российских делегаций в ООН не останутся без ответа, заявили в министерстве иностранных дел РФ. Америка нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН, наращивая конфронтацию с Россией, процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

Правительство США в очередной раз воспрепятствовало приезду российской делегации на мероприятие, проводимое Организацией Объединенных Наций. Главе делегации РФ и ряду других сотрудников не выдали американские въездные визы. Представители российских ведомств не смогли приехать в Нью-Йорк для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.

«Министерство иностранных дел расценивает эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между ООН и правительством США. <...> Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется», — говорится в заявлении МИД РФ.

США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник, 3 мая. Другие участники пока вообще не получили визы. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.