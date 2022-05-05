Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации. По его словам, которые привело РИА «Новости», глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник, 3 мая.

«Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — заявил он.

При этом Полянский подчеркнул, что запросы на получение виз были поданы заблаговременно.

Дипломат заявил, что для Москвы такая тактика недопустима. Он призвал Секретариат ООН не допускать подобного в дальнейшем.

Представитель генсека ООН Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил о необходимости допуска в штаб-квартиру органзации всех, кто направляется туда по работе. Он подчеркнул, что данный вопрос с принимающей стороной уже обсуждался, он продолжит подниматься в будущих разговорах с США.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совбез сделал недостаточно для предотвращения конфликта на Украине.