Россия отказалась просить Европу и США об отмене санкций

Россия не станет просить США и Европу об отмене санкций. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью «Известиям». По его словам, давление Запада не поменяет курс Москвы.

«Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения», — сказал Вершинин.

Он также подчеркнул, что санкции как инструмент давления нелегитимны и не дадут никакого результата.

По словам Вершинина, Россия продолжит свое развитие, свою экономику и «свою способность к самостоятельному развитию» при опоре на друзей и единомышленников, которыми располагает к настоящему моменту.

Ужесточение санкционного давление на Россию началось после того, как президент Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начал специальной операции.

Ранее министр финансов РФ Силуанов заявил, что санкции против РФ повлияют на всю мировую торговлю.