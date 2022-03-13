Силуанов: санкции против РФ рикошетом ударят по Западу

Санкции в отношении России почувствуют во всем мире, уверен глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом он заявил в эфире «России-1».

Силуанов оценил западные ограничения как «нарушение всех принципов, всех подходов, которые всегда проповедовали эти страны».

«Ограничения касаются всей мировой торговли. В конечном счете они рикошетом будут бить по странам, которые вводят их. Любые ограничения вредят мировой экономике. А ограничения в отношении такой крупной экономики, как РФ, безусловно, почувствуют во всем мире», — прокомментировал министр финансов.

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что антироссийские санкции «наносят массированный удар» по российской экономике, но по тем направлениям, где вводились санкции ранее, все работает, и «мы стали сильнее». Президент добавил, что СССР всегда жил в условиях санкций, но это не помешало ему добиваться колоссальных успехов. Путин признал, что сейчас санкции имеют комплексный характер и создают определенные проблемы, но выразил уверенность в том, что российская экономика адаптируется к новой ситуации.