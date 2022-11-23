Власть 23 ноября 2022, 11:42 Россия обсудит с ООН запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса Президент Путин: вопрос запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса обсудят с ООН РИА «Новости»

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Работу аммиакопровода Тольятти — Одесса могут возобновить. Вопрос российские власти обсудят с ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

«Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», — отметил президент.

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По его словам, выигрыш для всех участников процесса очевиден. Путин обратил внимание, что параметры и объемы производства удобрений понятны.

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Дмитрий Мазепин указал, что украинские власти ставят политические требования для запуска поставок аммиака. Он не исключил, что вопрос решится в рамках зерновой сделки.

Ранее Путин указал на готовность России к расширению экспорта удобрений. Он обратил внимание, что необходимо поддержать дружественные развивающиеся страны. Российские удобрения помогут наладить в государствах Африки производство сельхозпродукции.