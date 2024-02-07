Власть 07 февраля 2024, 17:07 Россия незамедлительно ответит ЕС на ограничения передвижений дипломатов Захарова: РФ незамедлительно ответит, если ЕС ограничит передвижение дипломатов Freepik

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Россия даст незамедлительный ответ, если Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы, безусловно, отфиксируем, чем все это закончится. Я думаю, что за любые ограничения они получат соответствующие „вознаграждения“», — подчеркнула дипломат.

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По данным газеты Politico, 13-й пакет европейских санкций в отношении России станет «символическим». Журналисты со ссылкой на источник заявили, что Евросоюз предложил ограничить передвижения российских дипломатов государством, в котором они аккредитованы.

Глава Министерства иностранных и европейских дел Словении Таня Файон ранее заявила, что ЕС должен прилагать больше усилий, чтобы антироссийские санкции стали более эффективными, сообщил RT. В Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) Украины европейские ограничения против России назвали очень слабыми.