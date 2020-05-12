Голикова отвергла обвинения в занижении смертности от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не занижает показатели смертности от коронавирусной инфекции. В стране этот показатель почти в восемь раз ниже, чем в мире.

На днях издание The Financial Times сообщило, что жертв коронавируса в России может быть на 70% больше, чем отражается в официальных данных. В апреле, по официальным данным, в крупных городах России от коронавируса погибли 629 человек. При этом общее количество умерших возросло на две тысячи человек. Таким образом, по данным издания, не учтены около полутора тысяч жертв. По их расчетам, если прибавить к этому числу общее количество умерших от коронавируса в стране, то это якобы приведет к превышению реальной смертности от инфекции в России на 70%.

Голикова отметила, что ей приятно внимание западных коллег.

«Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, слушает, что мы обсуждаем, но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом России относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, он таков. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».

Ранее представитель ВОЗ в России подчеркнул, что российские специалисты не занижают статистику по смертности от коронавируса. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране дает надежду на стабилизацию положения.

В России зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 10 899 новых заболеваний. Погибли 2116 человек, по данным стопкоронавирус.рф.