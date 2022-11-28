Важное 28 ноября 2022, 12:53 Россия не отведет войска от Запорожской АЭС — Песков Представитель Кремля Песков: ВС России не отойдут от Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Российские военные не собираются покидать территорию Запорожской АЭС, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова руководителя украинского «Энергоатома» Петра Котина, сообщил ТАСС.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — отметил Песков.

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Ранее Котин в эфире украинского телемарафона заявил, что российские войска якобы готовы покинуть Запорожскую станцию. Он предложил передать АЭС под контроль специалистов МАГАТЭ, сообщил «Коммерсант».

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Станция остается под полным контролем России, рассказали в администрации Энергодара. Там добавили, что распространяемая в украинской прессе информация об отводе российских военных не соответствует действительности. Новое руководство уже подписало с сотрудниками трудовые соглашения, персонал обеспечивает безопасную работу АЭС.