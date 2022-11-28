28 ноября 2022, 12:53
Россия не отведет войска от Запорожской АЭС — Песков
Представитель Кремля Песков: ВС России не отойдут от Запорожской АЭС
Российские военные не собираются покидать территорию Запорожской АЭС, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова руководителя украинского «Энергоатома» Петра Котина, сообщил ТАСС.
«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — отметил Песков.
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Ранее Котин в эфире украинского телемарафона заявил, что российские войска якобы готовы покинуть Запорожскую станцию. Он предложил передать АЭС под контроль специалистов МАГАТЭ, сообщил «Коммерсант».
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Станция остается под полным контролем России, рассказали в администрации Энергодара. Там добавили, что распространяемая в украинской прессе информация об отводе российских военных не соответствует действительности. Новое руководство уже подписало с сотрудниками трудовые соглашения, персонал обеспечивает безопасную работу АЭС.
Дмитрий Песков
Армия
Запорожская АЭС
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