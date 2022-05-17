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    17 мая 2022, 21:35

    Россия не начинала готовиться к присоединению Южной Осетии — Песков

    Песков: Россия не ведет никакой работы по присоединению Южной Осетии

    Алексей Иванчин

    Россия не проводит никакой работы по теме присоединения Южной Осетии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что тема этого референдума отражает настроения в республике. Слова представителя Кремля привел ТАСС.

    Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум о присоединении на 17 июня.

    «Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется», — сказал чиновник.

    Ранее действующий глава республики также рассказал, что в стране могут состояться сразу два референдума: Южная Осетия могла бы воссоединиться с Северной, если граждане поддержат инициативу вхождения в состав РФ.