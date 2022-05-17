Россия не проводит никакой работы по теме присоединения Южной Осетии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что тема этого референдума отражает настроения в республике. Слова представителя Кремля привел ТАСС.

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум о присоединении на 17 июня.

«Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется», — сказал чиновник.

Ранее действующий глава республики также рассказал, что в стране могут состояться сразу два референдума: Южная Осетия могла бы воссоединиться с Северной, если граждане поддержат инициативу вхождения в состав РФ.