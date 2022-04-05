Южная Осетия может провести два референдума для объединения с Россией

В Южной Осетии могут состояться два референдума. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава республики Анатолий Бибилов.

Ранее Бибилов объявлял, что власти республики намерены в ближайшем будущем предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. По словам президента, сейчас ведутся консультации с российской стороной. Референдум по данному вопросу может быть назначен после 10 апреля.

Также Бибилов заявлял о том, что Южная Осетия могла бы воссоединиться с Северной, если граждане поддержат инициативу вхождения в состав РФ.

«Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — пояснил Бибилов.

Он напомнил, что в Российской Федерации имеются примеры объединения субъектов. Для этого необходимо провести референдумы в каждом субъекте.

В Северной Осетии ранее заявили, что объединение народа является вековой мечтой осетин.