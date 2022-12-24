Власть 24 декабря 2022, 20:58 Россия не допустит роста цен на топливо в 2023 году выше инфляции — Новак Вице-премьер Новак: Россия постарается не допустить роста цен на топливо выше инфляции Pxhere

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Россия постарается не допустить роста цен на топливо в 2023 году выше уровня инфляции. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что страна в уходящем году смогла удержать повышение цен на топливо.

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«В следующем году вместе с ФАС мы будем внимательно следить, чтобы рост цен не превышал инфляцию», — сказал Новак.

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Для этого есть особый инструмент — демпфер. Он сглаживает колебания мировых цен, пояснил вице-премьер.

Стратегической задачей Новак назвал удерживание скачка цен на нефтепродукты на внутреннем рынке на уровне не выше инфляции. Он подчеркнул, что в 2022 году страна перевыполнила эту задачу. Так, при инфляции в 11,1% стоимость бензина увеличилась всего на 0,6%, дизеля — на 8,4%.

В пятницу, 23 декабря, Новак заявил, что Россия не будет торговать на условиях, которые поставил Запад. Речь идет о потолке цен на нефть. По его словам, страна готова частично сократить добычу сырья в 2023 году примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.