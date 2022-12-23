23 декабря 2022, 12:58
Новак заявил о готовности России пойти на понижение добычи нефти в 2023 году
Вице-премьер Новак: в начале 2023 года Россия может понизить добычу нефти на 5–7%
РФ не будет торговать на условиях потолка цен на нефть, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». Страна, по его словам, готова пойти на частичное понижение добычи сырья в 2023 году.
В начале следующего года, отметил Новак, возможно сокращение ориентировочно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.
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«Это для нас примерно 5–7%. Незначительный объем, но тем не менее такие риски существуют», — пояснил вице-премьер.
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Новак подчеркнул, что для России неприемлемо попадать в зависимость от решений, которые принимают недружественные страны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что введение потолка цен на нефть является попыткой использовать нерыночные инструменты в международной экономике.
Глава государства отметил, что мера никак не отразится на доходах бюджета страны. Но вместе с тем, по его словам, цены на нефть из-за подобного решения ЕС могут взлететь до небес.
Нефть
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