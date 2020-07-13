Пандемия и ограничительные меры повлияли на экономику России, но страна не допустила взрывного роста безработицы. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — цитирует слова главы государства РИА «Новости». Он подчеркнул, что в целом страна достойно справилась с угрозой и в этом заслуга каждого гражданина.

«Общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов эпидемии», — отметил Путин.

Самым главным приоритетом для властей президент назвал здоровье жителей и безопасность. По его словам, число погибших из-за коронавируса в России гораздо меньше, чем во многих европейских странах с развитой системой здравоохранения.

Глава государства также напомнил и о выплатах медработникам, они по-прежнему на особом контроле у властей.

Ранее Путин заявлял, что эпидемия коронавируса отступает в России.

К 12 июля в России выявили 727 162 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 11 335 человек.