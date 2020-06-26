Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами сообщил, что эпидемия нового вируса в стране отступает. Теперь добровольцам будет полегче.

«Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», — приводит РИА «Новости» слова Путина во время видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Российский лидер подчеркнул, что все волонтеры, которые трудились в разгар пандемии, «сделали свою работу на совесть».

Ситуация с коронавирусом в России начала стабилизироваться к началу лета. Руководство регионов стало постепенно снимать жесткие ограничения, которые ввели в конце марта. Люди вышли из самоизоляции, стали ходить на работу и ездить по стране. Число случаев COVID-19, которые продолжают выявлять каждый день, стало снижаться.

Путин 23 июня, во время очередного обращения к россиянам, оценил, как страна справилась с пандемией 2019-nCoV. Президент России заявил, что взрывного распространения инфекции и большого количества смертей удалось избежать благодаря своевременным мерам.

Он поблагодарил медиков и волонтеров, которые в самое трудное и опасное время бесстрашно боролись с коронавирусом на передовой.