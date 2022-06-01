Россия не чинит препятствия Украине для вывоза зерна

Россия не создает препятствия для вывоза украинского зерна на судах из черноморских портов. Все дело в минировании портов и прибрежных вод, за которым стоит Украина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если Украина удосужится перейти к разминированию портов или к обеспечению безопасной морской навигации, тогда Россия будет готова оказать содействие в проводке до международных вод судов, которые будут загружены зерном. Никаких препятствий Россия здесь не чинит», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Песков напомнил, что это не Россия минирует порты. Он отметил, что российские власти продолжают заниматься этим вопросом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ВМФ России готов создать условия для беспрепятственного прохода судам с украинским зерном. При этом он подчеркнул, что украинские власти должны решить вопрос с разминированием своих территориальных вод.