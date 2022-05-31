Лавров назвал условие, при котором ВМФ РФ обеспечит проход судов с украинским зерном

Военно-морской флот (ВМФ) России готов создать условия для беспрепятственного прохода судам с зерном с Украины. Однако нужно при этом, чтобы украинские власти решили проблему с разминированием собственных территориальных вод. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины», — сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни. Его процитировал ТАСС.

Лавров отметил, что Россия долгое время привлекает внимание к этой проблеме Запад. По его словам, если вопрос будет решен, то военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее до пунктов назначения.

На Украине в данный момент находятся около 25 миллионов тонн зерна, которое она не может вывезти, написала «Газета.ru». Станы Европы, США и Канады хотят его получить. Однако все осложняет тот факт, что украинские порты в данный момент заминированы, и поэтому не могут принять суда для вывоза зерна.