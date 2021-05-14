Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не обращался к России за помощью или убежищем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом», — процитировало его РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что Медведчук не должен подвергаться политическому преследованию, которое связано исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов.

«Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства», — добавил он.

Говоря о том, что Медведчука называют пророссийским политиком, Песков заметил, что он просто придерживается точки зрения о необходимости нормализации отношений Москвы и Киева.

Накануне Медведчука отправили под домашний арест. Он подозревается в госизмене. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким образом политика законным способом лишили возможности «наносить разрушительный вред» государственной безопасности страны.