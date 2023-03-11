Мир 11 марта 2023, 02:46 Немецкий эксперт рассказал, кто на самом деле мог взорвать «Северные потоки» Военный эксперт Свистек: устроить теракты на «Северных потоках» могло только государство РИА «Новости»

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Взрывы на «Северных потоках» были организованы на высоком уровне. Устроить такую диверсию вряд ли могла некая «проукраинская группировка». Организовать такую операцию могло лишь такая крупная организация как государство. Об этом в эфире ZDF заявил научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика», эксперт по вопросам обороны Йоран Свистек.

«Все эти средства для диверсии можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство», — сказа эксперт.

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Он пояснил, что планирование такого крупного теракта занимает очень много времени — месяцы или даже годы, а также требует особых навыков и серьезных финансовых вложений.

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Газета New York Times ранее опубликовала статью, в которой, ссылая на новые разведданные, обвинила во взрывах на «Северных потоках» проукраинскую группировку. После этого немецкая газета Zeit заявила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах. Плавсредство, по их данным, арендовала компания, принадлежащая двум украинцам.