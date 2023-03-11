11 марта 2023, 02:46
Немецкий эксперт рассказал, кто на самом деле мог взорвать «Северные потоки»
Военный эксперт Свистек: устроить теракты на «Северных потоках» могло только государство
Взрывы на «Северных потоках» были организованы на высоком уровне. Устроить такую диверсию вряд ли могла некая «проукраинская группировка». Организовать такую операцию могло лишь такая крупная организация как государство. Об этом в эфире ZDF заявил научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика», эксперт по вопросам обороны Йоран Свистек.
«Все эти средства для диверсии можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство», — сказа эксперт.
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Он пояснил, что планирование такого крупного теракта занимает очень много времени — месяцы или даже годы, а также требует особых навыков и серьезных финансовых вложений.
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Газета New York Times ранее опубликовала статью, в которой, ссылая на новые разведданные, обвинила во взрывах на «Северных потоках» проукраинскую группировку. После этого немецкая газета Zeit заявила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах. Плавсредство, по их данным, арендовала компания, принадлежащая двум украинцам.
Газопровод Северный поток — 2
Взрывы
Украина
Северный поток
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