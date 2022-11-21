Власть 21 ноября 2022, 19:54 Россия направила МАГАТЭ доказательства обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС МИД России потребовал МАГАТЭ назвать ответственных за обстрел Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Российский МИД направил специалистам МАГАТЭ информацию с подтверждением последствий артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликовали на сайте министерства.

«С самого начала ударов ВСУ по станции мы находились в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ. После нынешней серии направили туда все имеющиеся у нас сведения на этот счет, включая фото- и видеоматериалы с подтверждением последствий артобстрелов», — заявила Захарова.

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Представитель МИД указала, что МАГАТЭ попросило информировать об происходящем государства — членов агентства, «иначе Киев не остановить».

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«В качестве авторитетного и независимого международного органа надо наконец уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки», — объяснила она.

По словам представителя МИД, сейчас «время назвать вещи своими именами». Захарова выразила надежду, что в этом вопросе будут проявлены «решимость и ответственность».

Ранее заявления МАГАТЭ о том, что повреждения Запорожской АЭС не являются критичными для ядерной безопасности Европы, прокомментировали в «Росэнергоатоме». Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа назвал их циничными и напомнил, что ВСУ не первый раз обстреливали емкости с турбинным маслом и водородом.