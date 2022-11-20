Мир 20 ноября 2022, 22:45 МАГАТЭ упрекнули в цинизме из-за слов о Запорожской АЭС «Росэнергоатом»: инспекторов МАГАТЭ пустят на Запорожскую АЭС после обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Заявления Международного агентства по атомной энергии о том, что повреждения Запорожской АЭС не являются критичными для ядерной безопасности Европы — верх цинизма, заявил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Он напомнил, что Вооруженные силы Украины не раз обстреливали емкости с турбинным маслом, водородом и другие объекты, которые формально

«Рассуждать о некритичности повреждений на АЭС в условиях артиллерийских обстрелов — это верх цинизма. Отсюда вывод: по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще!» — отметил Карчаа.

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По его словам, российская компания разрешит сотрудникам МАГАТЭ посетить Запорожскую станцию. Он подчеркнул, что специалистов допустят лишь до тех помещений, в которые они имеют право получить доступ в соответствии с мандатом.

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Глава агентства Рафаэль Гроссии назвал тревожными новости об обстрелах ЗАЭС. По его словам, стреляющие по станции «играют с огнем», сообщило издание «Утро.ру».

Ядерная угроза исходит от украинских властей, отдающих приказ стрелять по Запорожской станции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал кадры обстрелов со стороны ВСУ.