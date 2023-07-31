Власть 31 июля 2023, 17:07 Россия начала подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне РИА «Новости»

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Правительство России совместно с комитетом «Победа» в трехмесячный срок разработает план праздничных мероприятий, посвященных торжествам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Координировать подготовку и проведение мероприятий на всех уровнях глава государства поручил Российскому организационному комитету «Победа».

«Утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, предусмотрев в том числе торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также мероприятия с участием глав иностранных государств», — говорится в тексте указа.

Договоренности с другими странами президент России возложил на министерство иностранных дел.

Также Владимир Путин поручил правительству принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, а региональным властям — обеспечить помощь в решении вопросов по социальной защите.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в 2025 году.

В этом году Россия отпраздновала 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. В главном параде на Красной площади приняли участие более 10 тысяч человек и 120 единиц вооружения и военной техники.