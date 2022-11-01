Власть 01 ноября 2022, 03:41 Россия может преподать Западу мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии — Слуцкий Депутат Госдумы Слуцкий: Россия может преподать Западу урок миротворчества и дипломатии Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий / РИА "Новости"

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Россия и президент Владимир Путин могут преподать коллективному Западу мастер-класс миротворчества и настоящей дипломатии. Так прокомментировал прошедшие в Сочи трехсторонние переговоры России, Армении и Азербайджана глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Россия проводит линию на примирение республик Закавказья и делает это последовательно и эффективно, указал глава партии. Он отметил, что такой опыт нужно «взять на вооружение, а не впадать в очередной русофобский раж».

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«По крайней мере, исходя из карабахского кейса, Россия и ее президент вполне могут всему коллективному Западу преподать мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии», — написал Слуцкий.

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РФ закрепила статус главного посредника в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил Слуцкий. Лидеры России, Армении и Азербайджана опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. Конфликтующие страны договорились не применять силу и решать вопросы на основе признания суверенитета.