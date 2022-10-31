Армения и Азербайджан договорились не применять силу и искать решения для окончания конфликта | 360°

Власть 31 октября 2022, 22:37 Армения и Азербайджан договорились не применять силу и искать решения для окончания конфликта Кремль опубликовал совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху Пресс-служба Кремля

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Лидеры России, Армении и Азербайджана опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. Путин, Алиев и Пашинян подписали его сегодня в Сочи после трехсторонних переговоров. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

В документе отмечается, что конфликтующие страны договорились не применять силу и решать вопросы на основе признания суверенитета, а также продолжить поиск приемлемых вариантов, чтобы разрешить разногласия. А российская стороны окажет этому активное содействие.

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Кроме этого, президент Азербайджана Алиев и премьер-министр Армении Пашинян документально подтвердили свое согласие, что Россия будет помогать странам наладить отношения.

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Стороны также согласились соблюдать все договоренности для разрешения конфликта между Ереваном и Баку.

Трехстронние переговоры лидеров стран прошли сегодня в Сочи. Путин назвал эту встречу полезной и важной. Он подчеркнул, что подобные переговоры создают условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации.