Власть 04 марта 2024, 12:43 Россия исполнит особую миссию в глобальном мире — Медведев Зампред СБ Медведев: важно осознавать, какими будут границы России в будущем Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Россия не претендовала на чужие земли. Страна взяла на себя особую миссию, важную для всего мира, заявил на лекции в Городе молодежи мира на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые» зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире. И нет сомнений, что эта миссия будет исполнена», — сказал он.

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Дмитрий Медведев отверг обвинения в расширении границ России методом «эффективной оккупации». По его словам, произошедшее на Украине — особый случай, действия России стали вынужденным и действенным ответом на русофобскую политику киевского режима и коллективного Запада, на их стремление разрушить государственность и суверенитет.

Стратегические границы России, по словам Дмитрия Медведева, лежали далеко за пределами географических. Он призвал оппонентов учесть — страна не претендовала на чужую землю и не отдаст свою. Важно осознать, сказал зампред Совбеза, где и как очерчены границы теперь, насколько изменились за столетия и какими смогут стать в будущем.

Ранее Дмитрий Медведев призвал отомстить Западу за санкции. Он заявил, что их ввели не против бизнеса или власти, а против всех жителей России.