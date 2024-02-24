24 февраля 2024, 11:42
«Они наши враги». Медведев призвал отомстить Западу за санкции
Зампред СБ Медведев: Россия в ответ на санкции Запада должна мстить ему везде
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых антироссийских санкций со стороны западных стран. Он отметил, что сейчас ограничения направлены уже не против властей или бизнеса, а против всех россиян. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Резон понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», — написал Медведев.
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Зампред Совбеза предложил устраивать западным странам экономические трудности, продвигать решения, которые ущемят интересы Запада. Причем делать это постоянно и открыто.
США ввели санкции против 500 юридических и физлиц России, под ограничения попали несколько банков, а также оператор платежной системы «Мир». Однако россиян уже успокоили: новые запреты не повлияют на работу платежных сервисов. Операции по карте «Мир» и через СБП проводятся как обычно.
При этом экс-чиновник Госдепа Джеймс Карден ранее заявил, что американские власти продемонстрировали свое безумие, введя новые антироссийские санкций. Действия администрации США он назвал позерством.
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