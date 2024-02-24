Важное 24 февраля 2024, 11:42 «Они наши враги». Медведев призвал отомстить Западу за санкции Зампред СБ Медведев: Россия в ответ на санкции Запада должна мстить ему везде Zhang Cheng/XinHua/globallookpress

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых антироссийских санкций со стороны западных стран. Он отметил, что сейчас ограничения направлены уже не против властей или бизнеса, а против всех россиян. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Резон понятен — чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», — написал Медведев.

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Зампред Совбеза предложил устраивать западным странам экономические трудности, продвигать решения, которые ущемят интересы Запада. Причем делать это постоянно и открыто.

США ввели санкции против 500 юридических и физлиц России, под ограничения попали несколько банков, а также оператор платежной системы «Мир». Однако россиян уже успокоили: новые запреты не повлияют на работу платежных сервисов. Операции по карте «Мир» и через СБП проводятся как обычно.

При этом экс-чиновник Госдепа Джеймс Карден ранее заявил, что американские власти продемонстрировали свое безумие, введя новые антироссийские санкций. Действия администрации США он назвал позерством.