Власть 02 апреля 2024, 18:48 Россия и Узбекистан подписали соглашение в сфере противодействия криминальным вызовам Генпрокуроры РФ и Узбекистана подписали программу сотрудничества

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Генеральные прокуроры России и Узбекистана Игорь Краснов и Нигматилла Юлдашев подписали межведомственную программу сотрудничества на 2024–2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Встреча состоялась в рамках визита в Россию узбекской делегации. Краснов напомнил о том, что 22 марта боевики совершили нападение на Crocus City Hall в Подмосковье, и подчеркнул, что для Узбекистана проблема борьбы с терроризмом также актуальна.

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«Именно поэтому важно углублять трансграничное взаимодействие в сфере пресечения актов терроризма, недопустимости вовлечения в ряды радикалов молодежи», — подчеркнул российский генпрокурор.

Он призвал узбекских коллег действовать сообща и в тесной координации. Также он предложил Генпрокуратуре Узбекистана присоединиться в качестве наблюдателя к заседанию Межгоссовета по противодействию коррупции.

Краснов отметил успешное взаимодействие ведомств, в том числе в рамках ШОС, и анонсировал проведение в мае этого года в России первого обучающего экспертного мероприятия для представителей прокуратур государств–членов этой организации, в ходе которого основной темой станет возврат из-за рубежа преступных активов.

«Сегодня мы подпишем новую программу, в которую включены мероприятия по обмену опытом в сфере противодействия общим криминальным вызовам, в том числе в киберпространстве», — добавил генеральный прокурор РФ.

Краснов особо отметил доверительные дружеские отношения и рабочие связи ведомств двух стран.

Ранее Краснов заявил, что увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков, против которых заведены уголовные дела в России, пока нереалистично. Однако существует принцип «неотвратимости наказания».