Общество 31 марта 2024, 14:37 Краснов заявил о неотвратимости наказания для украинских и западных политиков Краснов: увидеть западных политиков на скамье подсудимых пока нереально Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

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Увидеть украинских и западных политиков, против которых заведены уголовные дела в России, на скамье подсудимых, пока нереалистично. Однако существует принцип «неотвратимости наказания». Такое мнение высказал генпрокурор России Игорь Краснов. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Краснов подчеркнул, что ведомство собирает все документальные доказательства зверств неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей.

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В дальнейшем Генпрокуратура представит эти материалы «для рассмотрения в справедливом суде», подытожил он.

Российские власти неоднократно напоминали Западу о Нюрнбергском трибунале, на котором судили нацистов. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, этот исторический урок до сих пор актуален.