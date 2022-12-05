Власть 05 декабря 2022, 22:15 Россия и Украина не ведут прямые переговоры по зоне безопасности на ЗАЭС — Захарова Представитель МИД Захарова опровергла переговоры РФ и Украины по зоне безопасности на ЗАЭС РИА «Новости»

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Россия и Украина не ведут прямых переговоров по созданию зоны безопасности на территории Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты приблизились к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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В ответ на это высказывание Захарова отметила, что сейчас «нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС».

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«Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС обсуждаются с Секретариатом МАГАТЭ, который пытается взаимодействовать с Киевом», — уточнила дипломат.

По ее словам, сейчас «вопрос состоит в том, готова ли Украина взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС». А также в том, сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения Украиной «гипотетических договоренностей», резюмировала официальный представитель МИД России.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа прокомментировал слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Карчаа заверил, что огонь с территории ЗАЭС никогда не вели.